S.Bernardo FC visita o S.Bento pelas semifinais da Série A-2

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



22/09/2020 | 00:01



O São Bernardo FC dará hoje, a partir das 15h, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, o primeiro dos dois últimos passos para tentar alcançar o principal objetivo da temporada, que é a conquista do acesso de volta para a elite do Campeonato Paulista. O adversário das semifinais será o São Bento, que, na fase anterior (na qual o Tigre eliminou o Juventus), despachou o Taubaté. O duelo da volta será na terça-feira da semana que vem, no 1º de Maio.

As equipes têm campanhas similares nesta Série A-2: ambas venceram oito vezes em 17 partidas; o São Bernardo FC ainda colecionou seis empates e três derrotas, enquanto o São Bento teve cinco igualdades e quatro reveses. Mas, para chegarem às semifinais, os adversários percorreram caminhos diferentes. O Tigre foi o único time do torneio a figurar durante as 15 primeiras rodadas no G-8, encerrando a etapa inicial como líder. Já o Bentão chegou a passar duas rodadas na zona de rebaixamento, quando trocou Léo Condé por Edson Vieira no comando, a equipe não mais perdeu (sete vitórias e dois empates, contando as quartas) e chega embalado para dificultar o trabalho aos são-bernardenses.

Tais condições, portanto, fazem o técnico Marcelo Veiga, do Tigre, apostar em disputa de muita qualidade. “Serão dois grandes jogos. São duas equipes tradicionais e muito fortes. Por si só já seria um grande duelo. E vai ser ainda melhor por ser semifinal e disputa pela vaga na elite do futebol paulista”, disse o comandante aurinegro. “Vamos para lá em busca de um resultado positivo. Mas com responsabilidade e sabendo que teremos o segundo jogo na nossa casa”, emendou o treinador.

Entre a classificação do São Bernardo FC sobre o Juventus e do São Bento em cima do Taubaté houve diferença de dois dias a mais em favor do Tigre, que pode chegar mais inteiro para hoje. “Tivemos alguns dias a mais para trabalhar e preparar a equipe. Mas os atletas já sabem da responsabilidade que teremos principalmente nesse primeiro jogo”, concluiu Marcelo Veiga.

No primeiro encontro entre os times, pela rodada inaugural da A-2, vitória são-bernardense por 1 a 0, gol de Marlyson, de pênalti.

NOVIDADE

De volta após empréstimo para o Vejle BK, da Dinamarca, pelo qual foi campeão da Segunda Divisão nacional (com dois gols marcados em nove disputados), o zagueiro Nicolas foi relacionado para este jogo e fica como opção para o técnico Marcelo Veiga. Revelado no próprio Tigre, teve sequência na equipe titular aurinegra em 2018. Agora, terá de brigar pela posição com Guilherme Mattis, Ferreira, Luanderson e Leandro Amaro.

DO OUTRO LADO

Dividindo as atenções entre a Série A-2_do Paulista e a Série C do Brasileiro, o São Bento poupou grande parte do time titular no empate com o Volta Redonda-RJ e, ainda assim, não deverá ter o atacante Ruan, por questões físicas.