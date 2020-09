Início da primavera é marcado por temperatura baixa e chuva

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



22/09/2020 | 00:01



A primavera começa oficialmente hoje, às 10h31, e vai até as 7h02 do dia 21 de dezembro, quando tem início o verão. Os primeiros dias da nova estação devem ser marcados por temperaturas mais baixas, sensação de frio e alta probabilidade de chuva, bem diferente dos dias de calor forte da semana passada.



Hoje a temperatura na região vai variar de 12ºC até a máxima de 18ºC, cenário que deve se repetir pelo menos até amanhã, quando o dia terá céu encoberto e chuva de fraca a moderada a qualquer momento do dia, com ventos de intensidade moderada.



Segundo o meteorologista da Squitter Meterologia e Hidrologia, empresa responsável pela operação do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) do Grande ABC, Caio Pereira de Souza, a partir de quinta-feira a tendência é a redução da nebulosidade, com novos dias de calor e sol. “(Amanhã) Ainda pela manhã existe a possibilidade de chuva, mas de quinta-feira em diante apenas calor e sol, sem chuva. Chances de chuva só na outra terça-feira”, diz o especialista.



Caio destaca que a primavera é uma estação de transição, ou seja, haverá dias e períodos que serão “mais frescos”, mas a tendência é que prevaleça dias quentes e sem chuva, principalmente quando se aproxima o verão. “Acredito que não haverá aquela massa de ar que derrubará a temperatura abaixo de 10ºC, por exemplo, mas pode acontecer de uma madrugada chegar aos 15ºC ou 13ºC”, avalia.



O meteorologista destaca que é normal que haja dias atípicos em todas as estações. “Aqueles dias quentes que tivemos na semana passada também é situação comum no inverno. Chamamos de fenômeno veranico, com dias de muito sol e calor, com umidade relativamente baixa em pleno inverno”, comenta.



Para outubro e novembro, o meteorologista acredita que o tempo permanecerá bastante instável e com mais probabilidade de pancadas de chuva, relativamente associadas às chuvas de verão, característica desses meses do ano. “Apesar desses altos e baixos das temperaturas, tudo está dentro do esperado”, finaliza.