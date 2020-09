Região soma 14 mortes e chega a 2.413 óbitos pelo novo coronavírus

da Redação



22/09/2020



Com mais 14 mortes informadas ontem pelas prefeituras das sete cidades, o Grande ABC alcançou 2.413 vidas perdidas para o novo coronavírus. Os boletins epidemiológicos também computaram mais 195 diagnósticos positivos, elevando o número de contaminados a 62.024.

São Bernardo permanece como a cidade com mais casos da Covid-19, com 27.556 positivados e 865 mortes, seguida de Santo André, com 17.198 casos e 551 óbitos. São Caetano registra 3.511 diagnósticos confirmados e 185 falecimentos, seguida de Diadema (7.992 casos e 425 vítimas fatais), Mauá (4.146 positivados e 292 perdas), Ribeirão Pires (1.073 casos e 72 baixas) e Rio Grande da Serra (548 infectados e 23 mortes). No total, 54.925 pacientes já receberam alta.

No Estado, foram mais 32 mortes, com 33.984 no total, e 2.032 novos casos, com 937.332 pessoas infectadas desde o início da pandemia. Já são pelo menos 803.994 recuperados.

No Brasil, o novo coronavírus já matou 137.272 pessoas (377 nas últimas 24 horas) e infectou 4.558.068 pessoas.