Melhor escola da região investe em habilidades socioemocionais

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



22/09/2020 | 00:01



Não existe fórmula mágica na educação, defende Mikie Kimoto, diretora da EE Joaquim da Fonseca Saraiva, no Parque das Nações, em Santo André. Entre as públicas, a escola foi a melhor colocada da região e a sexta mais bem posicionada do Estado no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Uma das apostas para o bom desempenho é o foco nas competências socioemocionais com estudantes, para além das habilidades dos componentes curriculares, como língua portuguesa e matemática.



“É errado deixar (de investir no desenvolvimento dos alunos) porque existe a progressão continuada, não podemos pensar desta forma. A criança não é uma peça, é um ser humano em formação”, comenta Mikie.



Para a diretora, que está há 40 anos na rede estadual e, atualmente, é responsável por cerca de 500 estudantes do ensino fundamental 1, do 1º ao 5º anos, o aprendizado não inclui apenas os componentes curriculares, como português e matemática, mas também é essencial acolher, ouvir e acompanhar o desenvolvimento diário das crianças. “Tanto é que, neste ano de pandemia, a nossa escola está praticamente tranquila porque, como trabalhamos bem (os conteúdos dos) anos anteriores, elas (crianças) têm domínio do conhecimento e, mesmo a distancia, conseguem acompanhar”, exemplifica a diretora.



Mikie lembra que o ensino básico inclui do ensino fundamental ao ensino médio. E, a cada ano, é preciso dar um passo para o amadurecimento intelectual e emocional dos alunos. Aliás, ela destaca que até mesmo a educação infantil, que não é obrigatória, colabora para o desenvolvimento escolar dos jovens. “A Prefeitura nos mandando crianças para o primeiro ano com as devidas condições faz muita diferença, facilita demais o processo. Recebemos alunos de algumas escolas, inclusive particulares, que precisam de revisão para adaptar o conhecimento ao ano que está ingressando”, aponta.



A escola, que é de tempo integral, preza pelo diálogo constante com pais e responsáveis. “A proximidade, cada um respeitando seu espaço, é fundamental. Não pode o pai querer mandar na escola e repreender professor. Essa relação saudável colabora para um ambiente de respeito e isso é muito bom, é gratificante”, afirma Mikie.



A diretora considera que o papel da escola é em prol da comunidade e dos estudantes. “Oferecer ensino público de qualidade às crianças, que irão decidir o futuro, por que não realizar este tipo de trabalho? É como um rio que flui até chegar no oceano, que é, no caso, o cidadão formado.”



A EE Joaquim da Fonseca Saraiva conta com aproximadamente 60 funcionários, incluindo professores e demais profissionais, todos “trabalhando pelas crianças”, como diz Mikie. Com 8,3 pontos no ensino fundamental 1 (1º ao 5º anos) no Ideb referente a 2019, divulgado na última semana pelo MEC (Ministério da Educação), a escola cresceu 0,4 pontos em relação à edição de 2017. “A educação é um processo, (o resultado) não nos surpreendeu. Estamos colhendo um fruto que foi muito bem cuidado desde o início e que também colhemos nos anos anteriores”, assinalou Mikie na ocasião.



A escola, de fato, vem evoluindo ano a ano no Ideb. No primeiro registro, em 2007, conseguiu a nota 5,5, desempenho que saltou para 6,7, em 2011, e para 7,9, em 2015 e em 2017.