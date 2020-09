Esta perua percorria as estradas da região

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/09/2020 | 00:01



Para os antigos, era o Expressinho de São Bernardo. Interligava São Bernardo a São Paulo, participando da inauguração da Via Anchieta, cujas pistas do planalto foram abertas pelo presidente Getúlio Vargas em 1941 – a inauguração da via até Santos, com sua primeira pista, data de 1947.

Hoje, a Expresso São Bernardo vai de São Bernardo a Eldorado, servindo ao Centro de Diadema. À frente, a quarta geração dos fundadores, os Locosselli – foram fundadores, Leonardo Locosselli e seu filho José, em sociedade com outros italianos; hoje tem à frente os irmãos Nilton e Leonardo Locosselli, e a quarta geração representada por José Leonardo Maselli Locosselli.

Os Locosselli têm origem italiana. Leonardo ocupou a presidência da mais antiga sociedade civil do município, a Associação Ítalo-Brasileira de Beneficência, a antiga Societa di Mutuo Soccorso Italiani.

Uma família de trabalhadores, os Locosselli: José, filho de Leonardo (o nono), tinha uma oficina mecânica ao lado da Igreja Santa Filomena, no coração de São Bernardo, em sociedade com um alemão, o Mister.

Uma história que pode e deve ser construída e divulgada.





Diário há meio século