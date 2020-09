Vídeo de Fabio Palacio incomoda oposição

Raphael Rocha



22/09/2020 | 00:30



Vídeo divulgado pelo candidato do PSD à Prefeitura de São Caetano, Fabio Palacio, no fim de semana causou burburinho entre os demais postulantes ao governo são-caetaenense. Isso porque Palacio resumiu a eleição deste ano em dois grupos: o capitaneado por ele, de oposição, e o do atual prefeito

José Auricchio Júnior (PSDB), que tenta a reeleição. Além dos dois, outros seis nomes se lançam à corrida municipal. Evidentemente que esses dois blocos citados por Palacio aparentam maior estrutura – são os que mais aglutinam partidos e candidatos a vereador –, mas houve candidato reclamando de certo salto alto do oposicionista ao tentar se colocar como única via contrária à atual gestão no município.

Apoios

Também no fim de semana, quatro pré-candidatos a vereador de São Caetano pelo Republicanos retiraram seus projetos e anunciaram que vão apoiar a candidatura de Thiago Tortorello (PRTB) à Prefeitura. A alegação de Leila Sales, Emerson Neves, Sidnei Oliveira e Fabrício Chan é a de que o Republicanos, presidido em São Caetano pelo advogado Walter Estevam Junior, se coligou com partidos de esquerda. Vale lembrar que o Republicanos está no arco de aliados que sustentam a campanha do ex-vereador Fabio Palacio (PSD) ao governo local.

Recursos

O PDT de São Caetano protocolou recurso especial no processo contra o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), sobre os gastos eleitorais de 2016, buscando novamente movimentar a ação que tanto suspense causou na semana passada. O partido tenta ser parte do processo, mas o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) rejeitou. A corte também acolheu efeito suspensivo às penas aplicadas contra o tucano, mantendo-o na cadeira e elegível.