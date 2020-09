Anchieta tem lentidão na descida ao Litoral

Do Diário do Grande ABC



21/09/2020 | 21:10



Motoristas que vão ao Litoral paulista pela Via Anchieta encontram lentidão do km 39 ao km 42. Segundo a Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), é por conta de um acidente na região.

Pela mesma razão, o tráfego está lento também na Interligação Planalto, da Imigrantes para Anchieta, no sentido litoral, entre o Km 4 e Km 1.

Os motoristas devem ter cuidado. Segundo a concessionária, o tempo está chuvoso com neblina no topo de serra e a visibilidade é parcial. Por esse motivo, a Interligação Planalto está bloqueada no sentido São Paulo.

Os caminhões com destino a Capital paulista devem acessar o trecho de serra da Via Anchieta.

Segundo a Ecovias, todas as demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com tráfego normal.