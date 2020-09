Princesa Diana teria afirmado que tudo o que seu ex-marido, príncipe Charles, aprendeu sobre o amor foi apertar as mãos

21/09/2020 | 19:10



O relacionamento conturbado entre a Princesa Diana e o Príncipe Charles sempre foi assunto das biografias da família real britânica. Agora, de acordo com o site da People, o tema voltou a ser tratado no livro Príncipe Philip Revelado, que conta um pouco mais da história do esposo da rainha Elizabeth II. A publicação afirma que a Princesa de Gales culpava os pais de seu ex-marido por sua falta de afeto.

O livro em questão foi escrita por Ingrid Seward, uma experiente escritora de biografias da família real. Ela conta que, certa vez, Diana afirmou que tudo que Charles aprendeu sobre o amor foi apertar as mãos e que, por conta de sua educação, ele não conseguia ser tátil com sua própria esposa. Ingrid alega ainda que, de acordo com a princesa, os pais do herdeiro do trono inglês não deram carinho a ele na infância:

- Diana calculou que se Charles tivesse sido criado da maneira normal, ele teria sido mais capaz de lidar com as emoções dele e dela. Em vez disso, ela dizia, seus sentimentos pareciam ter sido sufocados no nascimento. Segundo ela, ele nunca teve nenhum amor prático de seus pais. Apenas suas babás demonstravam afeto por ele, mas isso, como Diana explicou, não era o mesmo que ser beijado e acariciado por seus pais, o que Charles nunca foi. Quando ele conheceu seus pais, eles não se abraçaram: eles apertaram as mãos.

A escritora ainda relata uma série de acontecimentos na vida do príncipe que podem ter contribuído para sua falta de habilidade em demonstrar afeto. De acordo com ela, Philip passava muito tempo afastado da família graças a seu papel de oficial da Marinha, e só teria comparecido a duas das oito primeiras festas de aniversário de seu primogênito.