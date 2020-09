Câmara aprova MP que prorroga contratos de 3.592 profissionais de saúde

21/09/2020 | 19:02



A Câmara aprovou nesta segunda-feira, 21, medida provisória que autorizou o Ministério da Saúde a prorrogar os contratos de 3.592 profissionais de saúde devido à pandemia da covid-19. O texto precisa agora passar pelo Senado.

Esses profissionais são temporários e atuam em seis hospitais federais no Estado do Rio do Janeiro.

O relator, deputado Luiz Antonio Teixeira (PP-RJ), determinou que os contratos feitos a partir de 2018 podem ser prorrogados até o fim deste ano (31 de dezembro) ao invés de 30 de novembro, como previa o texto editado pelo governo em maio.

Até este domingo, o Rio de Janeiro registrava 251.909 casos de covid-19 e 17.677 mortes pela morte. No total, o Brasil registrou 363 novas mortes pela covid-19 no fim de semana, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde. A soma de óbitos desde o início da pandemia chegou a 136.895, pelos dados da pasta.

A sessão desta segunda-feira foi encerrada após a aprovação da MP.