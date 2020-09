6 atrações para curtir com a família em Campos do Jordão

Redação

Do Rota de Férias



21/09/2020 | 18:18



Campos do Jordão, no interior de São Paulo, é uma das cidades mais badaladas do Brasil, sobretudo no inverno, quando o clima aconchegante convida viajantes de todo o país a aproveitar as lojas e restaurantes charmosos espalhados pela região.

Muita gente viaja para lá em família. E a boa notícia é que há muito o que curtir com os pequenos em Campos do Jordão. Confira seis experiências que podem fazer parte do seu roteiro.

Campos do Jordão em família

Bosque do Silêncio

Repleto de araucárias, hortênsias, bromélias e orquídeas, além de ser morada de aves e esquilos, o Bosque do Silêncio é um parque situado a poucos minutos do Capivari, o bairro mais agitado de Campos do Jordão.

Com 180 mil m² de muito verde, o espaço abriga uma série de trilhas e passarelas. Quem viaja com crianças maiores pode fazer circuitos de arvorismo, entre outras atividades divertidas.

Tarundu

O Tarundu reúne mais de 30 atrações de lazer, das mais radicais às infantis. Há tirolesas de diversos tamanhos, escorregadores enormes, cavalgadas, arvorismo, arco e flecha e até passeio de balão.

O parque ocupa uma área de 500 mil m² repleta de araucárias e outras árvores nativas. Por isso, a maioria das atrações por lá ficam ao ar livre.

O Tarundu tem estrutura completa, com estacionamento, wi-fi, sanitários, fraldário e restaurante.

Horto Florestal

Este famoso parque estadual em Campos do Jordão tem mais de 8 mil hectares de área verde, com trechos remanescentes de Mata Atlântica, araucárias e pinheiros. O Horto também é lar de uma fauna riquíssima, com centenas de espécies de aves e outros animais, alguns ameaçados de extinção.

Há trilhas para percorrer a pé ou de bicicleta, áreas para um piquenique sob as árvores, playground e um passeio de trenzinho.

Parque Capivari

É no Parque Capivari que você pode curtir uma das atrações mais tradicionais de Campos do Jordão: o teleférico, que liga o Capivari ao topo do Morro do Elefante, a uma altura de quase 1.800 metros. Inaugurado na década de 1970, foi o primeiro teleférico de cadeirinha monocabo do país. A experiência proporciona uma vista linda da cidade.

Divulgação – Chris Park Hotel Teleférico do Parque Capivari

O parque conta ainda com pedalinho e centros de compras e de gastronomia. A estrutura de lazer passou por uma recente revitalização.

Estrada de ferro

O passeio de bondinho turístico é um clássico em Campos do Jordão. Ele leva os passageiros ao longo de trajetos curtos pela cidade, a partir da estação Emílio Ribas, no Parque Capivari. Trata-se de um tour cheio de história, já que a ferrovia data do começo do século passado.

Amantikir

O parque Amantikir reúne mais de 700 espécies de plantas em espaços variados e inspirados em diferentes partes do mundo. Em uma área de 60 mil m², encontra-se jardins temáticos, labirintos verdes, lagos e muito mais. Tudo isso em meio ao belo visual da Serra da Mantiqueira.

Onde ficar em Campos do Jordão

Com uma vista panorâmica para Campos do Jordão, o Chris Park Hotel é um dos mais hotéis tradicionais da cidade. No topo do Morro do Elefante, a quase 1.800 metros de altitude, o empreendimento encontra-se a apenas 1,5 km da Vila Capivari, o centro turístico do destino, repleto de restaurantes, bares e lojas.

Um dos destaques do empreendimento é a pizzaria Bella Vista, que oferece um cardápio com carnes, massas e legumes frescos. À noite, é a vez das pizzas napolitanas feitas artesanalmente no forno à lenha. O ambiente faz jus ao nome, já que o restaurante oferece uma bela vista panorâmica através das janelas de vidro, que vão do chão ao teto.

25 destinos naturais mais lindos do Brasil

Os destinos naturais mais lindos do Brasil vão desde chapadas a praias espalhadas por diversos estados. Se você quer aproveitar as próximas férias em contato com a natureza, confira na galeria a lista que o Rota de Férias preparou com os 25 destinos naturais mais lindos do Brasil.