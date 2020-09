Após críticas, Emmy explica ausência de Nick Cordero em homenagem aos artistas que morreram este ano

21/09/2020 | 17:10



Como você viu, a edição de 2020 do Emmy Awards decepcionou alguns telespectadores. Todos os anos, a premiação faz uma homenagem aos artistas que nos deixaram, mas nomes importantes como Kobe Bryant, Kelly Preston e Nick Cordero, que morreram este ano, não foram citados no evento, exibido no último domingo, dia 20. Com isso, muitos internautas dispararam críticas nas redes sociais - e o assunto ficou ainda mais sério quando Zach Braff, amigo pessoal de Cordero, se pronunciou por meio do Twitter.

Para aqueles que estão perguntando: O Emmy escolheu deixar Nick Cordero de fora da montagem do memorial. Eu não tinha ideia de que precisava ter uma campanha para conseguir que seu ente querido entrasse. Mas nós fizemos isso [quando descobriu]. E eles ignoraram.

Indignado, Zach, que é um ator conhecido pelo seu papel na série Scrubs, entrou em contato com a equipe da premiação. Horas depois, ele retornou ao Twitter com a resposta.

Aqueles envolvidos no processo da homenagem sabem muito bem da morte do Sr. Cordero devido ao coronavírus, e asseguramos que o nome dele foi considerado de todas as formas para inclusão. Com tantas pessoas morrendo todos os anos, nós simplesmente não podemos afirmar que qualquer indivíduo em particular seja incluso, nem divulgamos os nomes daqueles que foram adicionados antes da transmissão.

Após publicar a resposta, Zach alfinetou o Emmy mais uma vez.

Preciso também mencionar que eles também deixaram Sam Lloyd de fora. Eu nunca nem iria considerar fazer uma campanha para Sam porque ele possui mais trabalhos na TV do que qualquer outro ator que conheço.

Eita! Que polêmica, não é?

