Em nova temporada de seu programa, Ellen Degeneres fala diretamente sobre acusações de desrespeito a funcionários: - Ela não escondeu nada

21/09/2020 | 16:10



Ellen DeGeneres não ignorou as polêmicas envolvendo o seu nome nos últimos meses. Segundo informações do site norte-americano People, a apresentadora começou a 18ª temporada de seu programa falando diretamente sobre o assunto, sem muitos rodeios ou desculpas. Como você viu, ex-funcionários da atração atestaram que o ambiente de trabalho do The Ellen DeGeneres Show era tóxico, além de terem feito acusações de desrespeito e racismo.

- Ela não escondeu nada. Foi comovente, engraçada e muita sincero sobre o que aconteceu durante o verão [inverno no Brasil]. Ela entende que seu público quer ouvi-la e está ansiosa para falar diretamente com eles na segunda-feira, afirmou uma fonte.

Antes da estreia, o informante contou que Ellen conversou com a equipe por meio da internet. A apresentadora ainda teria ciência de que cabe a ela garantir que todos sintam que estão sendo ouvidos e valorizados.

No dia em que a estreia da temporada foi gravada, Ellen recebeu apoio de sua esposa, Portia de Rossi. Ao final das filmagens, quando deixou o palco, a apresentadora ainda teria sido aplaudida:

- Foi um momento emocionante para todos; ela agradeceu a todos.

Abaixo, você confere o vídeo do monólogo de Ellen, na nova temporada do programa. No discurso, a apresentadora disse que se responsabiliza por tudo o que aconteceu e pede desculpas a todas as vítimas. Além disso, assegurou que a atração passou por diversas mudanças para esta 18ª temporada. Por fim, disse que ela ama fazer as pessoas rirem e que está se esforçando para ser a melhor pessoa que pode ser.

O The Ellen DeGeneres Show volta a partir desta segunda-feira, dia 21, na NBC.