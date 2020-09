Gisele Bündchen fará live sobre meditação: 'transformação incrível'

21/09/2020 | 15:14



A modelo Gisele Bündchen, em parceria com um aplicativo que disponibiliza gratuitamente conteúdos sobre meditação, realizará uma live sobre o tema, em português, no dia 19 de outubro, às 7h.

Durante a transmissão, a modelo vai contar sobre os efeitos da meditação em sua vida, dando algumas dicas para iniciantes na prática e também explicando como entrou em contato com esse universo pela primeira vez.

"A meditação entrou em minha vida durante um período muito desafiador e provocou uma transformação incrível", comentou Gisele na publicação em que anunciou a parceria. "Até hoje ela continua me proporcionando mais clareza, alegria e uma compreensão mais profunda de mim mesma e do mundo", continuou a modelo.

Clique aqui

A live será feita no site do aplicativo Insight Timer, que oferece conteúdos para reduzir o estresse, ansiedade e insônia. Além da transmissão, serão lançados mensalmente vídeos com meditações guiadas por Gisele. O primeiro já está disponível, e se chama Esperança em Tempos de Incerteza.