21/09/2020 | 15:11



Alguns casais, apesar de viverem nos holofotes, são tão discretos com suas vidas pessoais que as vezes até esquecemos que o relacionamento existe! Sandra Annenberg, por exemplo, publicou uma rara declaração de amor ao marido, Ernesto Paglia, no dia 21 de setembro de 2020, data em que os dois comemoraram 26 anos de casamento.

A jornalista compartilhou uma foto de dois buquês de flores, e escreveu:

Hoje é o nosso aniversário de casamento e acordamos assim, eu mandei os girassóis pra ele e ele mandou as rosas pra mim. Parabéns pra nós! Te amo sem parar e a cada dia mais há 26 anos, meu amor!