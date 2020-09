Fábio Assunção irá se casar com advogada

21/09/2020 | 15:11



Fábio Assunção está de casamento marcado! Pelo menos é o que afirma o colunista Léo Dias, do Metrópoles. Segundo a publicação, o ator e a namorada, a advogada Ana Verena, comunicaram os amigos no último domingo, dia 20, que planejavam celebrar a união no próximo dia 1º de outubro.

A festa, no entanto, não vai mais acontecer. Isso porque a pandemia do coronavírus fez com que o casal decidisse adiar os planos da celebração, para evitar a aglomeração de pessoas. Na data, portanto, só deverá acontecer o casório no civil, que será restrito aos familiares dos dois.

A data da festa foi adiada para 2021, ainda sem data definida. O casal ainda teria pedido para que os amigos que desejam presentá-los enviem duas cestas básicas que serão doadas para uma instituição.