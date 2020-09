Biel compara Jojo Todynho a Mirella em conversa com peões em A Fazenda 12: Acham que a Jojo fica feliz de ver a Mirella linda no palco?

21/09/2020 | 14:10



A Fazenda 12 continua dando o que falar nas redes sociais conforme os participantes se reúnem para falar sobre os outros colegas de confinamento. Durante a madrugada desta segunda-feira, dia 21, Biel se reuniu com JP Gadêlha, Lucas Cartolouco, Juliano Ceglia e Rodrigo Moraes na casa da árvore para discutir estratégias de jogo, e acabou provocando a fúria dos internautas ao proferir comentários preconceituosos e gordofóbicos se referindo à Jojo Todynho.

Durante a conversa, o cantor comprou Jojo à Mirella, alegando que a estrela de Que Tiro Foi Esse? teria inveja da MC por esta impressionar mais no palco:

- Acham que a Jojo fica feliz de ver a Mirella linda no palco? Tocou a música da Jojo e todo mundo cantou, beleza. A da Mirella ninguém cantou, mas ela brilhou. Ela não precisa de música estourada. Dançou, jogou a bunda pra cima e pra baixo e deixou todos caras babando. As duas são cantoras de funk. Acha que a Jojo gosta? Você acha que a Jojo causaria isso em alguém?

JP concordou com o amigo, afirmando que a cantora olharia de um modo estranho para Mirella:

- Eu olho na festa para ela, e ela fica com um olhar meio assim para a Mirella.

Cartolouco, que já causou polêmica ao perguntar se Jojo deveria fazer uma bariátrica, continuou:

- Eu falei, ninguém aqui é intocável. Uma hora, a casa vai cair.

Em seguida, Biel voltou a atacar Todynho, comparando as duas participantes a animais e falando sobre as brigas que ela teve com Mirella na primeira semana, sugerindo que a MC havia ficado com medo do tamanho da funkeira:

- Se tem uma fêmea toda bonita, escultural e tal, e se tem uma outra bruta, forte... Quem ganha?

O cantor ainda sugeriu que Jojo e Raíssa estariam sugando Mirella, e criticou a peoa que voltou da roça na última semana por seu envolvimento com o ex-namorado da MC:

- Cobiçou o marido da Mirella, foi pilar na separação dos dois. Aqui dentro falou que não sabia? Ah, vai tomar no **.

No Twitter, o perfil oficial de Jojo condenou as falas de Biel, afirmando que a funkeira é bem-resolvida e sugerindo que o cantor não saberia lidar com a própria frustração:

Qualquer sentimento negativo e desrespeitosos direcionado a Jojo é causado pela própria inabilidade em lidar com a raiva, frustração, irritação e tristeza, ou seja, pura amargura ou algum desvio de caráter. A Jojo Todynho é mais que resolvida quando o assunto é vaidade.

Além disso, no Instagram, a equipe de Todynho postou um vídeo gravado anteriormente pela cantora, no qual ela fala sobre auto estima.

A equipe de Mirella também se posicionou, alegando que as duas funkeiras não possuem inimizade e condenando a conversa preconceituosa protagonizada pelos peões:

Nota de esclarecimento! Corpo nunca foi sinônimo de talento. Sabemos que a Mirella tem o brilho e o talento dela, assim como a Jojo Todynho também tem, ambas são cantoras incríveis, com suas carreiras e público consolidados. Não existe rivalidade entre as duas, ao contrário da tentativa falha de alguns homens da casa. Não toleramos rivalidade feminina e jamais vamos aceitar esse tipo de colocacção que diminui uma mulher para exaltar a outra. Deve ser muito difácil lidar com o sucesso de duas mulheres funkeiras estouradas, né? A Jojo tem a estrela dela, e brilha muito! Você acha que a Jojo fica feliz de ver a Mirella linda no palco? Sim! Nós achamos. Comentário infeliz. Não compactuamos com qualquer tipo de ofensa/preconceito a outros participantes!