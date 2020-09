Drive-in: agenda da semana tem cinema e shows de Péricles e Maneva

21/09/2020 | 13:35



Para manter o distanciamento social durante a pandemia, muitas pessoas estão recorrendo a shows e filmes no formato drive-in. A programação desta semana tem opções de cinema e música para os mais diversos gostos.

Neste sábado, 25, o cantor Péricles irá se apresentar no Senhor Boteco Drive-in, às 15h. Já no domingo, 26, a banda de reggae Maneva fará um show no mesmo horário e local.

Para conferir as atrações, o público deverá estar de máscara e acomodado em carros. Os ingressos devem ser comprados virtualmente com antecedência.

Confira abaixo programação completa com a agenda de shows e filmes em drive-in desta semana.

CONFIRA A AGENDA DE EVENTOS DRIVE-IN:

Quinta-feira, 24

19h30 - Beleza Roubada

Local: Belas Artes Drive-in

Sexta-feira, 25

18h30 - Céu Que Nos Protege

Local: Belas Artes Drive-in

21h30 - Paris, Texas

Local: Belas Artes Drive-in

Sábado, 26

15h - Show de Péricles

Local: Senhor Boteco Drive In

16h - Patrulha Canina

Local: Espaço das Américas Drive-in

17h30 - Carros

Local: Cine Drive in Internacional Eventos

18h30 - Harry Potter e a Câmara Secreta

Local: Belas Artes Drive-in

20h30 - Perdido em Marte

Local: Cine Drive in Internacional Eventos

21h30 - Asas do Desejo

Local: Belas Artes Drive-in

Domingo, 27

15h - Show de Maneva

Local: Senhor Boteco Drive in

18h - Carros 2

Local: Cine Drive in Internacional Eventos