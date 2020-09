Estado lança programa para garantir segurança de motofretistas

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



21/09/2020 | 12:45



O governo do Estado acaba de anunciar a criação do programa Motofretista Seguro, iniciativa que tem por objetivo garantir a segurança daqueles que trabalham tendo como instrumento principal a moto. A ação, realizada pelo estado em parceria com o Detran (Departamento de Trânsito), acaba de ser lançada pelo governador, João Doria (PSDB), em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

O programa, segundo Doria, surtiu em razão do crescimento do uso do serviço de delivery, principalmente durante a pandemia do novo coronavírus. "Nós temos um agradecimento muito grande aos motofretistas, que têm ajudado a população durante todo esse período de quarentena, desde o início de março", afirmou o governador. A ação promove rede de proteção aos motofretistas, que inclui cursos gratuitos de reciclagem profissional, financiados pelas multas aplicadas pelo Detran, créditos para a compra de novas motocicletas e equipamentos de segurança, por meio do Banco do Povo do Estado, e regularização da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) adequada para esta profissão.

Segundo ele, 35% dos acidentes de trânsito que ocorrem em São Paulo envolvem motociclistas. "De janeiro a agosto deste ano houve uma queda de acidente de trânsito e óbitos de um modo geral, mas houve aumento de acidentes e mortes de motofretistas, porque foram profissionais que atuaram muito por trabalharem em delivery. O nosso objetivo é reduzir esses números", adiantou.

O diretor do Detran, Neto Mascellani Neto ressaltou que dobrou o número de acidentes com motociclistas por dia. "O que comprova a vulnerabilidade desses profissionais. Da média de 19 que ocorriam no ano passado, aumentaram para 40 acidentes, o que é preocupante", alertou.