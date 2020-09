Cotação do euro exige avaliação cuidadosa, diz Lagarde

21/09/2020 | 12:13



A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, mostrou cautela ao comentar a cotação do euro no mercado internacional. "A incerteza do ambiente atual exige uma avaliação muito cuidadosa das informações recebidas, incluindo a evolução da taxa de câmbio, no que diz respeito às implicações para as perspectivas de inflação a médio prazo", afirmou nesta segunda-feira, 21, em discurso à Assembleia Parlamentar Franco-Alemã.

Na mais recente reunião de política monetária do BCE, agentes do mercado tiveram a sensação de que a autoridade relativizou o recente rali do euro, na medida em que não deu sinais evidentes de providências práticas sobre a questão.

Em sua fala de hoje, Lagarde reforçou que o BCE está pronto para ajustar seus instrumentos para garantir o retorno da inflação à meta, hoje estabelecida em "ligeiramente abaixo de 2%". "A força da recuperação permanece muito incerta, bem como desigual e incompleta", acrescentou a dirigente.

Ainda assim, a banqueira central aposta em retomada da atividade econômica na zona do euro na segunda metade do ano, após o choque da pandemia. Ela também reiterou sua defesa, no discurso, das medidas tomadas pelo BCE e pelas autoridades fiscais do bloco para combater a recessão. "Sem dúvida, Europa foi fortalecida durante crise da covid-19", disse, em referência à soma de forças no continente para atenuar os impactos do novo coronavírus sobre a economia.