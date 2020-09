Luana Piovani relembra aborto espontâneo, agressão de Dado Dolabella e fala de diagnóstico de coronavírus: Foi bem feito mesmo

21/09/2020 | 12:10



Na noite do último domingo, dia 20, Luana Piovani decidiu fazer uma live em seu canal no YouTube, o Luana Sem Freio, para responder perguntas dos internautas. Durante a transmissão, a atriz confirmou aos internautas que foi diagnosticada com o novo coronavírus, revelando que começou a se sentir mal na última quarta-feira, dia 16, e que o resultado de seu exame saiu na sexta-feira, dia 18:

- Tô covidiana, por isso que tô trancadinha aqui, nos meus aposentos reais. As crianças não podem passar da porta, e eu me alimento tipo um cachorrinho. A Maiara [pessoa que está ajudando Luana em casa] deixa minha comidinha ali, eu me besunto de álcool em gel, passo álcool em tudo, como e daí passo álcool em tudo de novo, deixo ali e assim eu vivo aqui.

Luana alegou ainda que está usando o tempo confinada para fazer exercícios de fisioterapia, costurar e escrever peças para seu espetáculo solo. Apesar de estar se isolando e não permitir que os filhos entrem no quarto, ela também mostrou que está usando uma máscara mais potente do que a que geralmente usava.

No Instagram, uma seguidora lamentou que Luana tivesse contraído o vírus, mas afirmou que a situação poderia servir para que Luana se tornasse mais responsável, tendo em vista que a atriz reclamou do uso de máscaras em Paris, na França, e chegou até mesmo a revelar que havia encontrado uma maneira de ficar sem a proteção. Respondendo ao comentário, Luana admitiu que havia sido irresponsável:

Amada, eu sempre segurei minhas pica, essa está até branda. Foi bem feito mesmo, bem feitinho, cinco países, muita gente, uma hora ele chegaria. Está tudo certo.

Aborto e agressão

Em seguida, ao ser questionada por um seguidor sobre qual teria sido o seu momento mais difícil na vida até o momento, a atriz relembrou o aborto que sofreu aos 28 anos de idade:

- Acho que foram dois momentos mais difíceis na miha vida, o primeiro foi quando eu sofri um aborto espontâneo, eu tinha acho que 28 anos e é muito difícil, porque a gente nasce com essa coisa intrínseca de que a mulher existe para parir e procriar. E daí quando a gente se vê grávida e essa gestação não vai adiante, te dá uma sensação de impotência e de incompetência. Isso que eu tô dizendo não é certo, são coisas que são projetadas na cabeça da gente pela sociedade. Mas é um luto fora do comum.

Em seguida, a musa relembrou a agressão que sofreu de Dado Dolabella em 2008, quando os dois eram namorados, e falou sobre as consequência de sua denúncia e sobre as acusações que sofreu no meio profissional após o ocorrido:

- O outro momento foi depois que eu fui agredida. E é muito louco isso, porque a agressão me doeu menos do que o escarcéu que a sociedade fez com o fato de eu ter sido agredida e ter feito a denúncia. Porque depois disso eu escutei as pessoas falando que eu estava querendo chamar atenção, que eu estava querendo aparecer, depois durante um trabalho na Rede Globo, uma produtora me acusou de agressão, então de agredida eu virei agressora, imagina pra mim como foi tentaram me colocar no lugar do meu próprio algoz. Foi a primeira vez que eu tive crise de ansiedade na vida, tive que ir para um psiquiatra e começar a tomar medicação. E aí, no meio disso tudo, essa mulher fez isso e a Rede Globo acreditou no depoimento dela sem nunca pedir pra ouvir o meu, e aí me tirou do trabalho. É como se eu tivesse sido julgada sem passar por um julgamento.

Relacionamentos e filhos

Ainda respondendo às questões de seus seguidores, Luana afirmou que não se imagina casando novamente, afirmando que não tem essa vontade e que acha que ter um bofe dentro de casa daria trabalho demais.

Depois, ao falar sobre seus filhos, a atriz relembrou os embates públicos com Pedro Scooby para que ele fosse mais próximo dos filhos, mas admitiu que depois que o ex passou a morar mais próximo das crianças e a assumir um papel maior na vida delas, teve dificuldades em aceitar que as decisões quanto à criação dos pequenos não era mais apenas sua:

- Teve o fato de cair a minha ficha de que uma vez isso acontecendo [Pedro se tornar mais presente], a cartilha da educação das crianças passa a não ser só minha mais, e a gente teve alguns desentendimentos em relação a como manter a disciplina das crianças, e isso é muito difícil para quem estava no controle há muito tempo.

Novo trabalho em Portugal

Apesar de não poder dar mais detalhes de seu próximo trabalho como atriz em Portugal, Luana revelou que fará uma série na qual viverá uma personagem mineira, e revelou que o papel tem muito a ver com sua vida pessoal.