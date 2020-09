Kim Kardashian já tem divórcio de Kanye West planejado, mas está esperando fim da crise de saúde mental do rapper

21/09/2020 | 12:10



Parece que o fim do casamento de Kim Kardashian e Kanye West está próximo. Isso porque, segundo o site Page Six, a empresária já está com a papelada pronta para se divorciar do marido, esperando apenas a crise de saúde dele mental passar.

- Kim tem todo o divórcio planejado, mas ela está esperando por ele para passar por seu último episódio, revelou uma fonte.

A publicação afirma que as recentes declarações do rapper teriam levado Kim a procurar seus advogados de divórcio. Nos últimos meses Kanye tem chamado a atenção por falas polêmicas, em especial sobre aborto, quando ele revelou durante um comício que cogitou ao lado de Kim abortar a primeira filha, North West.

Apesar de Kim ter saído em defesa do marido na época por meio de um post nas redes sociais, de acordo com a imprensa internacional, as falas do rapper impactaram diretamente na relação dos dois.

Vale dizer, inclusive, que neste mês Kanye voltou a falar sobre aborto durante uma conversa com Nick Cannon, ex-marido de Mariah Carey, no podcast Cannon's Class e, de quebra, despertou preocupação nos internautas ao publicar um tweet controverso em que menciona North.

PARA NORTH, ESTOU INDO PARA A GUERRA E COLOCANDO MINHA VIDA EM RISCO E SE EU FOR ASSASSINADO, NUNCA DEIXE A MÍDIA BRANCA DIZER QUE NÃO ERA UM BOM HOMEM. QUANDO AS PESSOAS AMEAÇAREM TIRÁ-LA DA MINHA VIDA, LEMBRE QUE EU TE AMO, escreveu ele no Twitter.

Enquanto isso, Kanye continua investido em sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. Segundo o site TMZ, o rapper já gastou cerca de três milhões e meio de dólares, o equivalente a 19 milhões de reais na cotação desta segunda-feira, dia 21, para coletar assinaturas em vários estados a fim de fortalecer a votação presidencial. Eita!