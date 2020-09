Na ONU, Bolsonaro vai tocar na Amazônia e no que estamos fazendo, diz Mourão

21/09/2020 | 11:28



O vice-presidente Hamilton Mourão confirmou que o presidente Jair Bolsonaro vai usar o discurso na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira, 22, para rebater as críticas feitas ao Brasil em relação à Amazônia.

Conforme o Broadcast/Estadão antecipou, Bolsonaro tentará reverter o discurso de que governo brasileiro segue inerte na questão ambiental e, mais uma vez, deve afirmar que há uma perseguição contra o Brasil no contexto internacional. Tradicionalmente, o discurso de abertura da reunião é feito pelo presidente brasileiro.

"(Bolsonaro) vai tocar na Amazônia, mostrar em princípio o que estamos fazendo", disse Mourão ao chegar ao Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 21, e citando ações como a criação do Conselho Nacional da Amazônia Legal e a operação do Exército contra as queimadas na floresta.

De acordo com o vice-presidente, o discurso de Bolsonaro vai focar no esforço do governo brasileiro para combater as irregularidades na floresta. "Não é simples, fácil, elas (irregularidades) continuar a ocorrer, infelizmente", afirmou Mourão. O vice coordena o Conselho da Amazônia Legal, criado para planejar o combate ao desmatamento ilegal na região.

A segunda participação de Bolsonaro na convenção ocorrerá de modo virtual por causa da pandemia do novo coronavírus. A fala é cercada de expectativa após uma estreia, no ano passado, considerada agressiva. Depois de ajustes pedidos pelo presidente, o discurso foi gravado na última quarta-feira, e enviado no dia seguinte para a organização da Assembleia-Geral da ONU.