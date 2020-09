Área do Beetlejuice é inaugurada em loja da Universal Orlando

Redação

Do Rota de Férias



21/09/2020 | 11:18



A Tribute Store do Halloween Horror Nights. situada no complexo da Universal Orlando, ganhou uma área dedicada a Beetlejuice, “o fantasma maioral” do famoso filme Os Fantasmas Se Divertem. A loja conta com uma série de itens relacionados ao evento de terror que toma conta dos parques temáticos locais nos últimos meses do ano, o Halloween Horror Nights.

Crédito: Divulgação Tribute Store do Halloween Horror Nights, na Universal Orlando

Além do espaço voltado para Beetlejuice, foi inaugurada na Tribute Store uma sala onde os visitantes encontram comidas e bebidas inspiradas nos itens tradicionais do Halloween. A decoração, como não poderia deixar de ser, é assustadora.

Terror na Universal Orlando – Beetlejuice

Equipada com vários produtos especiais com temática retrô, a nova área de Beetlejuice dentro da loja homenageia um dos rostos originais de Halloween Horror Nights, com decoração inspirada em cenas icônicas do filme, incluindo o cemitério e a cobra.

Localizada na área de Nova York do Universal Studios – e agora aberta diariamente durante o horário regular do parque –, a Halloween Horror Nights Tribute Store celebra temas lendários e personagens do passado do Halloween Horror Nights.

Cada sala temática dentro da loja apresenta uma coleção de produtos por tempo limitado – de camisetas e meias a pôsteres e máscaras faciais –, que homenageiam alguns dos personagens icônicos e experiências do complexo.