Após desistência de Henri Castelli, Juliano Laham entra para o Dança dos Famosos e celebra: - Confesso que é o meu sonho

21/09/2020 | 11:10



No último domingo, dia 20, estreou oficialmente o Dança dos Famosos! E o que os fãs estavam ansiosos para saber era quem seria o artista a completar o time dos homens após a desistência de Henri Castelli. Apesar de rumores de que Vitão iria fazer parte do quadro, o apresentador Fausto Silva chamou Juliano Laham para o palco! Primeiro, o artista contou como foi receber o convite:

- Rapaz, eu estava em casa, assistindo televisão, aí me ligaram: Juliano, é o seguinte, topa participar do Dança dos Famosos? Eu topei na hora, fiquei emocionado. Confesso que é o meu sonho.

Em seguida, ele explicou que nunca dançou em competições:

- Rapaz, só dancei a dois, com ex-namorada, dois para lá, dois para cá. Só. Coisa mais romântica.

A companheira e professora de Juliano será a dançarina Nathália Zannin e, no próximo domingo, ele já entra oficialmente na competição para mostrar as suas habilidades no Baladão!

Por meio de seu Instagram, ele ainda comemorou:

Gratidão e alegria me definem nesse momento. Estou muito feliz em poder participar desse quadro que tanto quis. Espero que vocês se divirtam, se emocionem e acompanhem o Dança dos Famosos junto com a gente. Vou me divertir muiiiiiiito!!! Qual ritmo vocês mais esperam assistir?

Como foi a estreia

E no primeiro dia oficial de Dança dos Famosos, tivemos a estreia do time de mulheres mostrando suas habilidades! As seis participantes, Danielle Winits, Giullia Buscacio, Isabeli Fontana, Guta Stresser, Luiza Possi e Lucy Ramos fizeram coreografias para o tema da semana, o Baladão. Quem levou a melhor foi Lucy, que conquistou 58,6 pontos. Nas redes sociais, ela explicou a sua caracterização:

Toda caracterização da nossa apresentação de hoje foi baseada na cultura Afrofuturista, que é um movimento artístico, estético e também cultural. Ele promove o encontro entre ficção científica, tecnologia, ancestralidade, mitologia e diáspora negra. Obrigada a toda equipe do programa que possibilitou levar a vocês essa inspiração com respeito e reverência.