Luana Piovani está com covid-19

21/09/2020 | 10:17



Luana Piovani testou positivo para covid-19. O resultado do exame, segundo a atriz, saiu na quinta-feira, 17. Ela está completamente isolada dos filhos, em casa. "Testei positivo para o coronavírus, estou 'covidiana', por isso que estou trancadinha nos meus 'aposentos reais'. As crianças não podem entrar aqui", afirmou Luana durante uma live feita no quarto dela no YouTube.

A atriz conta que está recebendo comida "como um cachorrinho", na porta da quarto, e que a nova "colônia agora é um álcool em gel". Ela disse que começou a apresentar sintomas de coronavírus na quarta-feira, enquanto estava voltando de Paris, na França. A atriz mora atualmente em Portugal. "E todo mundo que teve contato comigo está em quarentena comigo também, trancado aqui em casa", ressalta.

Apesar de estar totalmente isolada no quarto, Luana Piovani revelou que está se sentindo bem e produtiva. "Já estou fazendo uma caipirosca desse limão. Peguei o bloco de anotação e já fiz quatro canções e quatro histórias para meu espetáculo solo. Fora isso, costurei, estou malhando, o que é ótimo para o meu joelho, para fortalecimento do meu joelho".

A pandemia fez a atriz refletir sobre bens materiais: "Eu olhava o meu guarda-roupa e pensava: 'Pra quê tanta roupa?'. Então, agora vou aos lugares e já não compro roupas pra mim, porque tenho tanta coisa! Já tenho todos os vestidos, botas e biquínis. Estou consumindo 20% do que eu consumia. Do que eu consumia nos anos 2000, então, estou consumindo 10%. E isso me fez muito feliz porque me sinto mais inteligente", concluiu.