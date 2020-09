Filho de Roberto Carlos, Dudu Braga fala sobre luta contra o câncer: Eu não tenho mais medo de morrer

21/09/2020 | 10:10



Dudu Braga mostrou que está bastante otimista ao lutar, pela terceira vez, contra um câncer. Em entrevista à Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o filho do Rei Roberto Carlos, disse que já realizou a primeira sessão da quimioterapia, mas ainda não sentiu os efeitos colaterais do tratamento.

- Estou fazendo quimioterapia. Comecei agora e só fiz uma. Não senti quase nada. Agora perto da segunda é que começam os enjoos. São sintomas acumulativos. A primeira pega um pouco, a segunda mais e aí a terceira tem uma baqueada maior. Eu estou bem, contou.

Após descobrir que o tumor havia reaparecido ao realizar exames de rotina, Dudu revelou que a notícia foi bem assustadora, embora tenha se apoiado na religião para enfrentar o momento difícil:

- Não posso negar para você que receber uma notícia dessa não é legal. Baqueia mesmo e por mais que você tenha fé, você fica assustado. Você pensa muito. Eu não tenho mais medo de morrer, mas eu tenho uma filha que vai fazer cinco anos agora e aí você pensa. Eu penso mais na minha filha, na minha esposa e no meu pai. É muito doido. Mas, sabe que a fé te ajuda curar mais rápido? Eu estou muito positivo. Faço as minhas orações e ascendo as minhas velinhas para Nossa Senhora e Santa Luzia. Eu sou muito espiritualizado, mas sou um cara também com os pés no chão. Claro que seria bom não ter o câncer, mas ter descoberto no início foi bom. Essa doença é assim quanto antes você achar, melhor e maior são as chances de cura. A primeira vez pegou também bem no comecinho como agora.

Ele ainda revelou qual foi a reação do pai ao ficar sabendo do câncer e afirmou que tem recebido um grande apoio do cantor:

- Ele ficou muito assustado, ficou arrasado. Pai é pai e ele é muito guerreiro e paizão agora está para cima. Ele falou 'vamos embora... estamos aqui para levantar a cabeça'. Ele ficou arrasado, mas está comigo e é tipo matar no peito e ir embora.

No último domingo, dia 20 de setembro, ele ainda tranquilizou os fãs ao falar sobre seu estado de saúde. No Instagram, Dudu publicou um vídeo com a filha Laura e escreveu que está se sentindo bem, embora ainda não tenha percebido os efeitos da quimioterapia:

Pessoal, está tudo bem por aqui! A quimioterapia parece que ainda não fez efeito... Até comemos nhoque e estamos brincando com os Petes! Obrigado pela força de todos vocês! #BabyLaura #Fofura, disse.