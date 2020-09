Eliminado de A Fazenda 12, Fernandinho Beat Box chama Luiza Ambiel de falsa e detona Cartolouco: - Fedorento e fofoqueiro

21/09/2020 | 10:10



Fernandinho Beat Box foi o primeiro eliminado de A Fazenda 12 e deu que falar ao jogar a real sobre alguns participantes do reality. Ao participar do jogo Fala na Cara, no programa Hora do Faro, o músico não mediu as palavras ao escolher os piores adjetivos para alguns dos peões.

Questionado sobre quem queria a pessoa mais falsa, Fernandinho apontou Luiza Ambiel.

- A pessoa que vem até mim, me abraça, chora? E está no meio de uma criação de contenda, falando mal um do outro.

Já sobre Raissa, ele afirmou que a peoa é bem preguiçosa e definiu Mc Mirella como agressiva. Porém, o que chamou a atenção mesmo foram as características escolhidas para Lucas Cartolouco.

Sincerão, Fernandinho declarou que o jornalista é fedorento, fofoqueiro, mentiroso e egoísta.

- Ele me deu um abraço, torço por você. Você não sente um abraço sincero. Se eu tiver que sair do jogo a puxar o tapete de alguém, eu prefiro sair. Não sei compactuar com a mentira, disse o cantor.

As declarações de Fernandinho deram o que falar e, para a surpresa de todo mundo, os peões conferiram ao vivo o que o músico tinha para falar. Ao vivo, as reações deles foram registradas e, após o momento, uma climão se instalou na casa - além de indignação por parte de Luiza Ambiel, que negou ter sido falsa com o músico. Ainda assim, é possível dizer que a atriz vem dando o que falar no reality!

Até agora, ela já se envolveu em algumas brigas, sendo a mais recente com Lucas Selfie. Os dois bateram boca na tarde do último domingo, dia 20, e, mais uma vez, ela foi chamada de falsa. Tenso!