Anitta celebra cura da trombose e sofre censura ao postar vídeo em que dança nua de toalha

21/09/2020 | 10:10



Anitta, que foi acusada recentemente de mandar uma indireta para Manu Gavassi, usou o Stories no último domingo, dia 20, para celebrar a cura da trombose! Em junho, a cantora havia sido internada por conta da doença e agora, três meses depois, ela anunciou aos seus seguidores que após três meses de tratamento ela está curada:

Obrigada a todos que rezaram por mim. Trombose 100% eliminada, escreveu na legenda de um Stories em que aparece deitada fazendo exames.

E após agradecer também às doutoras rainhas que cuidaram dela, a dona do hit Me Gusta passou um recado importante:

- Gente, um pedido da minha doutora falar para vocês o seguinte. A trombose é uma doença tratável, curável. Ela tem esse risco de morte. Muitas pessoas são diagnosticadas e não fazem o tratamento até o final e mata real, de verdade. Dá embolia pulmonar, enfim, tem uma série de riscos, não sou médica para explicar direito, mas se o coágulo chega no cérebro, no coração, no pulmão, mata de verdade. Então é diagnosticável, é tratável. Demora o tratamento. Eu demorei três meses para completar o meu tratamento, mas que tem que fazer ele direitinho, porque aí dá tudo certo. E se não faz direitinho é realmente risco de morte. É uma doença muito grave.

Depois, no Instagram, Anitta, que revelou a vontade de ser mãe, postou um vídeo em que aparece, nua, dançando só de toalha. De repente, ela cobre a câmera e quem aparece, sem camiseta, é o seu amigo, Renner Souza! Porém, parece que o conteúdo foi considerado inapropriado, já que a rede social excluiu o registro. Pouco depois, porém, a cantora publicou outro vídeo, só que dessa vez Renner aparece com camiseta!

O outro foi banido no Instagram por nudez (?????) vou postar no Twitter kkkkk.