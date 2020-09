Flávia Viana exibe rostinho de Gabriel e fala sobre pós-parto: Dor é chatinha

21/09/2020 | 09:10



Flávia Viana deixou os fãs e seguidores babando ao publicar mais uma foto do rostinho de Gabriel! O bebê, que é fruto da relação com Marcelo Zangrandi, apareceu todo arrumadinho, enquanto tirava um cochilo.

-Vivendo um momento tão único. Pós cirurgico que é mais delicadinho, repouso absoluto. To aproveitando para amamentar muito o Gabriel. Tem toda a fase inicial no hospital, a pegada do leite.. então, estou vivendo esse momento mesmo. Quero agradecer a cada mensagem. Eu sei o quanto vocês viveram isso comigo., disse ela após filmar o bebê.

Flávia ainda falou como está sendo a recuperação da cesárea:

Mas já estou super bem em relação ao pós parto, a cirurgia em sia está ótima graças a deus. A dor é chatinha mesmo. A amamentação requer muita paciência né mamãe?

E completou ao escrever na fotinho de Gabriel: Seguimos aqui! Mamãe sem dormir, mas muito feliz! .

Fofura, né?