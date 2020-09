Luana Piovani testa positivo para o coronavírus após reclamar de uso de máscara em viagem

21/09/2020 | 08:10



Luana Piovani revelou aos fãs e seguidores que está com coronavírus. Em uma live, no dia 20 de setembro, a atriz contou que descobriu que estava com o vírus logo depois de retornar para Portugal de sua viagem a Paris, na França.

-Testei, sim. Estou covidiana. Por isso estou trancada no quarto. As crianças não podem passar...Estou me alimentando igual um cachorrinho, na jaulinha, a Maiara coloca a comida aqui na porta, explicou ela.

Luana apareceu isolada em um quarto de sua casa. Recentemente, ela reclamou de ter que usar máscara durante a viagem, dizendo até que havia encontrado o pulo do gato para poder ficar sem máscara.

Na quarta-feira, me senti esquisita. Vim de Paris. Todo mundo que teve contato comigo, está de quarentena. Está todo mundo fechado em casa. É isso. Maiara deixa minha comidinha, passo álcool, me besunto toda e assim eu vivo aqui. , explicou.

Ela não deu detalhes sobre os sintomas que tem tido, mas mostrou-se otimista em relação à recuperação.

Olha, já estou fazendo uma caipirosca desse limão. Eu já peguei a caneta e um papel e escrevi quatro canções e histórias para o meu stand up music, costurei, estou malhando, que é ótimo para meus joelhos. , disse.

Sobre o cuidado com os filhos, Dom, Bem e Liz, Luana disse que está recebendo a ajuda de uma babá.

Eu tinha um rede de apoio imensa de apoio no Brasil, nove funcionários. Aqui, tinha duas... Agora tenho só a Andrea, que é meu braço direito e esquerdo, explicou.

Ela ainda comemorou o fato do pai das crianças, o ex-marido Pedro Scooby voltar a morar perto dela, o que faz com que eles dividam a guarda do trio a cada 15 dias.