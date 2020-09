Governo alemão autoriza presença de 20 mil pessoas no GP de Eifel da Fórmula 1

21/09/2020 | 08:00



Assim como já aconteceu no circuito de Mugello, na Itália, onde três pessoas acompanharam o GP da Toscana no último dia 13, e vai ocorrer na Rússia, em Sochi, no próximo domingo, a Fórmula 1 terá mais uma etapa da temporada de 2020 com a presença de público, apesar do mundo ainda estar vivendo a pandemia do novo coronavírus. Nesta segunda-feira, o governo da Alemanha autorizou a presença de 20 mil torcedores no GP de Eifel, no circuito de Nurburgring, no próximo dia 11.

A permissão está sendo dada porque, segundo as autoridades de saúde locais, a região de Ahrweiler, onde fica a cidade de Nurburg, está com a disseminação da covid-19 controlada. Em toda a Alemanha, foram registrados mais 922 casos nesta segunda-feira com um número total de mortes chegando a 9.386 pessoas.

"A permissão para 20 mil torcedores vem com a decisão do governo da região, que libera 20% da capacidade do local para eventos esportivos se os casos de infecção estão controlados e a infraestrutura permite o distanciamento social", informou o governo da região de Ahrweiler. O circuito de Nurburgring pode receber normalmente até 100 mil pessoas.

A medida do governo alemão está valendo também para os jogos de futebol. Neste final de semana, na primeira rodada do Campeonato Alemão, torcedores foram liberados para assistirem as suas equipes nos estádios. Mas também com as arenas limitadas a 20% da capacidade total. Tanto que 8.500 pessoas puderem ver a vitória do RB Leipzig, na Red Bull Arena, em Leipzig, e cerca de 9 mil torcedores foram ao estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, para acompanhar o triunfo do Borussia Dortmund na estreia.

Assim que a permissão foi dada, os organizadores do GP de Eifel começaram nesta segunda-feira mesmo a venda de ingressos. A corrida em Nurburgring, a 11.ª de 17 provas em 2020, é uma das novas etapas que foram inseridas no calendário da Fórmula 1 neste ano por causa da pandemia. As outras são Estíria (Áustria), Aniversário de 70 Anos da F-1 (Silverstone), Toscana (Itália), Portimão (Portugal), Ímola (Emilia Romagna), Istambul (Turquia) e Sakhir (Bahrein).