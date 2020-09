Palmeiras tenta recuperar Patrick de Paula para jogo da Libertadores na quarta

21/09/2020 | 07:40



O Palmeiras trabalha na comissão técnica para tentar recuperar o meia Patrick de Paula, que ficou fora das duas últimas partidas. Após o empate contra o Grêmio por 1 a 1, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe viajou de Porto Alegre direto para Assunção, no Paraguai, para antecipar a preparação para a partida diante do Guaraní, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores.

"Patrick não veio ao jogo porque está vindo de recuperação de jogos seguidos. Tudo está sendo feito como tem que ser feito", justificou o técnico Vanderlei Luxemburgo. O jogador de 20 anos chegou a viajar com o grupo semana passada para La Paz, na Bolívia, porém não enfrentou o Bolívar porque exames médicos indicaram elevado desgaste físico. Na Arena do Grêmio, o jogador sequer foi relacionado.

Situação parecida se passa com o meia Lucas Lima. O camisa 20 foi outro a ter sido poupado dos dois últimos compromissos exatamente pelo mesmo motivo: excesso de jogos. Assim como Patrick de Paula, Lucas sequer foi relacionado para a partida em Porto Alegre, porém tem sido trabalhado pela comissão técnica para ter condições de atuar nesta quarta-feira.

A equipe alviverde faz nesta segunda-feira e na tarde de terça dois treinos no Paraguai para tentar confirmar na quarta a classificação antecipada às oitavas de final da competição. Um empate basta para assegurar a vaga. "Vamos enfrentar um time de jogadores fortes, altos. Jogam muito na força. Vamos ter de fazer um bom jogo. Temos condição para isso", disse o técnico.

O Guaraní é o segundo colocado no Grupo 2 com seis pontos, ante nove do Palmeiras. Em março, pouco antes da paralisação causada pela pandemia do novo coronavírus, as equipes se enfrentaram no estádio Allianz Parque, em São Paulo, com vitória alviverde por 3 a 1. Todos os gols foram marcados pelo centroavante Luiz Adriano.