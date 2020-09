Com cesta de Davis no último lance, Lakers vencem e abrem 2 a 0 na final do Oeste

20/09/2020 | 23:40



Em um jogo emocionante, com viradas de placar nos minutos finais, uma cesta de três pontos no estouro do cronômetro definiu neste domingo a vitória do Los Angeles Lakers contra o Denver Nuggets por 105 a 103, que colocou o time da Califórnia com 2 a 0 na série melhor de sete da decisão da Conferência Oeste da NBA. O autor do feito foi o ala-pivô Anthony Davis, que recebeu no canto esquerdo da quadra e foi certeiro com a bola saindo de suas mãos faltando 1,3 segundos.

Diferentemente do que aconteceu na última sexta-feira, quando os Lakers dominaram todo o Jogo 1 da série e venceram com facilidade, neste domingo os Nuggets reagiram e mostraram que têm condições de atuar de igual para igual. Chegaram a estar perdendo por 15 pontos no terceiro período, mas se recuperaram e estiveram bem perto de empatar a final do Oeste, que está sendo disputado dentro da "bolha" criada no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando.

Além disso, a franquia do Colorado já mostrou um poder de reação incrível nesses playoffs. Os Nuggets passaram pelos últimos dois adversários de virada - contra o Los Angeles Clippers (perdiam por 3 a 1), nas semifinais do Oeste, e contra o Utah Jazz (também perdiam por 3 a 1), na primeira rodada. Feito esse que nunca tinha ocorrido em 74 anos de NBA.

Com seus pontos decisivos, Anthony Davis fechou a partida como o cestinha do jogo com 31. O ala-pivô ainda contribuiu com nove rebotes. O astro LeBron James também teve grande atuação com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com 26 pontos e 11 rebotes. Só no primeiro tempo ele fez 20, sendo os 12 primeiros do time no jogo.

Pelo lado dos Nuggets, o destaque mais uma vez ficou por conta da sua dupla de estrelas. O pivô sérvio Nikola Jokic terminou o jogo com 30 pontos e nove assistências, enquanto que o ala-armador Murray marcou 25 pontos. O armador Michael Porter Jr. também se destacou com 15 pontos.

Os times voltam a se enfrentar, pelo Jogo 3, nesta terça-feira, às 22 horas (de Brasília). Na Conferência Leste, o Miami Heat está vencendo o Boston Celtics por 2 a 1. O quarto duelo da série acontecerá na quarta.