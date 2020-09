Região disponibiliza 361 oportunidades de trabalho

Soraia Abreu Pedrozo

20/09/2020 | 19:58



O trabalhador que busca oportunidade de emprego no Grande ABC tem à disposição nesta semana 361 vagas. Os postos são oferecidos nos centros públicos municipais e na agência de recrutamento Luandre, que possui unidade em Santo André.

A maioria das chances está na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo. Das 101 posições, 58 são para motorista de caminhão, 12 para auxiliar de linha de produção, dez para auxiliar de limpeza e oito para vendedor, entre outras. Interessados devem enviar currículo para ctr@saobernardo.sp.gov.br com a função pretendida.

O Portal de Emprego da Prefeitura de São Caetano oferece 93 chances, basta consultar https://www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano para verificar as oportunidades.

Em Ribeirão Pires, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) dispõe de 44 vagas, a exemplo de sete para soldador, seis para caldeireiro de manutenção, cinco para operador de injetora de plástico e uma para técnico de operação química e petroquímica. Interessados devem visitar o portal Emprega Brasil, do governo federal (https://empregabrasil.mte.gov.br).

O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá dispõe de 36 posições, como garçom, auxiliar de garçom e auxiliar de cozinha. As oportunidades estão no aplicativo Sine Fácil, disponível para Android e iOs, para candidatos que já têm perfil no centro público.

Em Diadema, o Serviço de Intermediação de Mão de Obra da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho oferece 25 vagas – dez para motorista carreteiro, sete para ajudante geral e uma para eletricista de manutenção, entre outras. Para que o candidato se cadastre, basta enviar o currículo para vagas.emprego@diadema.sp.gov.br.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André possui 23 oportunidades, como 15 para orientador de tráfego para estacionamento, uma para encarregado de costura na confecção do vestuário e uma para analista de marketing. Inscrições são feitas pelo Emprega Brasil.

A Luandre traz 30 vagas, sendo a que oferece o melhor salário a de coordenador de operações logísticas (de R$ 7.000 a R$ 7.500). Há também chance para analista de logística sênior (R$ 6.500 a R$ 7.000) e analista de customer service (R$ 4.000 a R$ 4.500). Inscrições são feitas pelo site www.candidato.luandre.com.br.

ESTUDANTES

O Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) disponibiliza nesta semana 111 chances de estágio para o Grande ABC. Interessados podem se cadastrar gratuitamente no www.nube.com.br.

Até o dia 25, a Ericsson receberá inscrições de jovens estudantes que tenham interesse em participar do Programa de Estágio e Trainees 2021. Há 46 vagas para estágio e três para trainees para atuação na Capital. Inscrições em https://www.ericsson.com/pt/careers/global-locations/latin-america/talentos-2021.