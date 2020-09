Alisson pega pênalti, Mané faz 2 e Liverpool bate o Chelsea na estreia de Thiago

20/09/2020 | 15:18



O tão esperado encontro entre Liverpool e o reformulado Chelsea, com seus reforços milionários, terminou com show de Mané, segurança de Alisson, bela estreia de Thiago Alcântara e lamentação de Kepa. Vitória do atual campeão, em pleno Stamford Bridge, em Londres, por 2 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Inglês.

Foi uma bela apresentação do Liverpool, que soube aproveitar bem a vantagem de atuar com um homem a mais no segundo tempo - Christensen levou o segundo amarelo e consequentemente foi expulso aos 45 minutos de jogo - para resolver no segundo tempo e manter os 100% de aproveitamento na competição.

E a jogada do primeiro gol foi de encher os olhos. Troca de passes incessante da esquerda para a direita até a tabela de Firmino com Salah. O cruzamento preciso do brasileiro terminou na cabeça de Sadio Mané: 1 a 0 com cinco minutos da etapa final.

Quatro minutos depois, a bola foi recuada para Kepa e goleiro mais caro da história vacilou e deu um presente nos pés de Mané. O senegalês mandou para as redes e ampliou o placar.

O Chelsea teve a chance de retornar para o jogo com um pênalti. Entretanto, Jorginho, que costuma acertar suas cobranças, parou em excelente defesa de Alisson. O goleiro da seleção brasileira freou a possível reação do time londrino já que, além da penalidade, também fez outra grande defesa pouco tempo depois.

Contratado do Bayern de Munique está semana, Thiago Alcântara foi lançado por Klopp no intervalo, já batendo recorde em sua estreia pelo Liverpool O meio-campista distribuiu 75 passes certos em somente 45 minutos. Jamais alguém tinha obtido essa marca em apenas uma etapa do Campeonato Inglês.

PAZ SELADA - O jogo também serviu para selar a paz entre os técnicos Frank Lampard e Jürguen Klopp. Uma semana antes da partida, o treinador alemão questionou o alto investimento do rival e o comandante inglês não aceitou os questionamentos, rebatendo a provocação.

Antes disso, em julho, Lampard chegou a dizer que o Liverpool se tornou arrogante ao conquistar o título inglês na última temporada. Klopp rebateu e afirmou que o seu colega ainda tinha muito a aprender. Mas as desavenças parecem ter ficado no passado porque antes de a bola rolar os dois se abraçaram, mostrando não ter mágoas um do outro.