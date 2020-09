Há seis meses sem sair na rua, Gianecchini fala de quarentena: - Tenho uma facilidade de me adaptar

20/09/2020 | 15:10



Por mais que esteja havendo uma flexibilização do isolamento social por conta do novo coronavírus, a pandemia não acabou, e algumas pessoas estão levando isso mais a sério do que outras. Reynaldo Gianecchini é do tipo que está lidando com a situação da maneira mais radical: sem sair de casa para nada.

Durante uma live no YouTube na noite do último sábado, dia 19, o ator explicou que está vivendo há um tempo com a sua mãe, Heloísa, de 77 anos de idade, por isso, se resguarda ao máximo.

- A minha mãe está aqui comigo, porque ninguém aguenta ficar tão isolado... Não há psicológico no mundo que suporte isso. E aí, quando eu trouxe a minha mãe, que é muito do grupo de risco, eu falei: Caraca, agora é que não vou poder sair, disse em um bate-papo com Naná Karabachian.

Gianecchini ainda explicou o motivo de conseguir estar há quase seis meses sem pôr o pé para fora de casa:

- Eu não conheço ninguém que consegue viver nos extremos que nem eu. Eu acho que é porque eu já passei por tanta situação adversa. Eu saí de casa muito cedo, já passei por tanta coisa, que eu tenho uma facilidade de me adaptar ao jogo da vida.

No entanto, o artista pensa em sair assim que o contágio terminar:

- Eu quero sair quando eu puder fazer as coisas com alegria, abraçar...