20/09/2020 | 14:51



O Estado do Rio de Janeiro registrou 43 mortes por coronavírus entre sábado e domingo, segundo dados divulgados no início da tarde pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). Com isso, o total de mortos pela doença no Estado desde o início da pandemia chegou a 17.677.

Ainda segundo a SES, 251.909 casos da doença já foram confirmados - desse número, 648 entre este sábado e domingo. Epicentro do coronavírus no Estado, a capital fluminense já soma 98.162 diagnósticos de covid-19.