Gabriel tem lesão na coxa e vira dúvida no Flamengo para duelo no Equador

20/09/2020 | 14:50



O técnico Domènec Torrent recebeu uma péssima notícia dos médicos do Flamengo neste domingo. Exames apontaram lesão na coxa direita de Gabriel, e o atacante pode ser desfalque na partida contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, marcada para terça-feira, pela Copa Libertadores.

Principal jogador do Flamengo, o artilheiro é considerável peça vital na busca da reabilitação na competição. Necessitando da vitória para apagar a má impressão deixada na goleada sofrida para o Independiente del Valle, por 5 a 0, o time rubro-negro já não terá o zagueiro Gustavo Henrique, suspenso, e ainda não sabe se contará com o goleiro Diego Alves, com dores no ombro.

Ficar sem Gabriel será um desfalque imenso. Mesmo com Pedro como opção. Ciente da importância de seu camisa 9, os médicos correm contra o tempo para tê-lo em condições. O trabalho desta segunda-feira será decisivo.

A presença de Gabriel é incerta, mas não foi descartada para o jogo. O atacante seguirá com o grupo em Guayaquil. O Barcelona é o lanterna da chave, sem nenhum ponto, e os cariocas não admitem outro resultado senão a vitória.

O Flamengo está em segundo, com seis pontos, e deixaria a classificação encaminhada com um triunfo, que também amenizaria as cobranças de torcedores e de alguns conselheiros que já andam pedindo a cabeça do treinador espanhol.

O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, garantiu no sábado que o clube em nenhum momento pensou em troca de técnico, deu respaldo ao espanhol, e previu que a recuperação do vexame seria imediata. Resta saber se a lesão de Gabriel não atrapalhará os planos.