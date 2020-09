Domingo especial com 4 clássicos de Billy Wilde

20/09/2020 | 07:10



Intercalados entre dois clássicos de Hitchcock - O Homem Que Sabia Demais e Um Corpo Que Cai -, o Telecine Cult apresenta neste domingo, 20, quatro grandes filmes de Billy Wilder. Não se trata de nenhuma data redonda dos dois diretores, mas a oportunidade conferir obras que fazem parte do imaginário dos cinéfilos.

Pacto de Sangue, às 18h, Crepúsculo dos Deuses, 20h, Quanto Mais Quente Melhor, 22h, e Se Meu Apartamento Falasse, 0h10. Os dois primeiros pertencem à fase noir de Wilder; os outros dois são comédias, e das boas. Em Pacto de Sangue, Barbara Stanwyck é a mulher fatal que envolve o agente de seguro Fred MacMurray num plano para matar seu marido. Crepúsculo dos Deuses investiga os bastidores do cinema. Gloria Swanson é a estrela do silencioso que planeja um grande retorno. Termina em morte. Quanto Mais Quente mostra Tony Curtis e Jack Lemmon como músicos forçados a se vestir de mulheres na orquestra em que Marilyn Monroe toca banjo. Enquete da BBC coloca-a no topo das melhores comédias de Hollywood. Se Meu Apartamento ganhou os Oscars de filme e direção de 1960. Humor e drama - Jack Lemmon empresta o apartamento para os encontros amorosos do chefe. E é na casa dele que a garota do elevador, Shirley MacLaine, tenta se matar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.