Ponte Preta empata com Operário-PR e perde chance de encostar no líder da Série B

19/09/2020 | 21:38



A Ponte Preta perdeu a chance de encostar na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, pela 10.ª rodada, o time alvinegro chegou a sair na frente, mas ficou no 1 a 1 contra o Operário-PR, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Apodi anotou o gol para os paulistas no primeiro tempo e Tomas Bastos marcou para os paranaenses no segundo.

A Ponte Preta disputava o primeiro lugar ponto a ponto com o Paraná, mas estacionou em 18, dois a menos que o adversário de Curitiba. O Operário-PR, por sua vez, segue próximo do G-4, em sexto com 16, um a menos que a Chapecoense, que fecha o grupo de acesso.

Antes mesmo da bola rolar, o Operário-PR ganhou um desfalque. O zagueiro Bonfim sentiu as costas no aquecimento e foi substituído por Sosa. Mesmo com a troca da zaga, o time paranaense tomou um susto logo aos 10 minutos. Pelo alto, Matheus Peixoto obrigou o goleiro Thiago Braga a trabalhar em cabeçada firme.

Apesar do lance de perigo, o duelo foi equilibrado com troca de domínios entre as equipes. A Ponte Preta, contudo, aproveitou um contra-ataque e uma finalização inspirada de Apodi para marcar. Aos 22 minutos, Bruno Rodrigues iniciou a jogada e virou o jogo para o lateral-direito. O veterano arrancou, trouxe para o meio e finalizou de perna esquerda no ângulo de Thiago Braga.

Os campineiros tentaram aproveitar o bom momento para ampliar o marcador. Primeiro pelo alto, após cavada de João Paulo, Matheus Peixoto obrigou Thiago Braga a fazer grande defesa. O goleiro paranaense voltou a trabalhar em outra testada, desta vez de Bruno Rodrigues.

Antes do intervalo, o Operário-PR conseguiu ameaçar em cobrança de falta de Tomas Bastos, que parou em Ivan. Após o lance, dirigentes de Ponte Preta e do time paranaense se desentenderam nas sociais do estádio e precisaram ser contidos por seguranças. O motivo teria sido uma suposta provocação depois da defesa do goleiro.

O segundo tempo teve outra cara, com o Operário-PR ainda mais organizado e adiantado em busca do ataque. Logo aos sete minutos, o time paranaense carimbou o travessão de Ivan em cobrança de falta frontal. E seguiu melhor e conseguiu empatar aos 21. Tomas Bastos acionou Roger dentro da área e pegou a sobra da tentativa de corte da defesa. Ele emendou de primeira e não deu chances para o goleiro da Ponte Preta.

Os visitantes não diminuíram o ritmo e estiveram perto de marcar o segundo. Wellington Carvalho tentou fazer o corte e colocou contra a própria meta, carimbando a trave. Depois foi a vez de Roger. O centroavante, ex-Ponte Preta, recebeu livre e invadiu a área, mas parou em Ivan, que fechou o ângulo e não deixou a bola passar.

Em jogadas individuais, a Ponte Preta tentou reagir com Moisés. Na primeira delas, o atacante ficou pedindo pênalti após não conseguir finalizar. Em outro lance, conseguiu finalizar e assustou Thiago Braga. O duelo seguiu agitado na reta final, mas o empate persistiu.

A Ponte Preta volta a jogar no meio de semana pela Copa do Brasil. Nesta terça-feira, a equipe faz partida decisiva contra o América-MG, às 21h30, em Belo Horizonte. Após o empate por 2 a 2, agora precisa vencer para chegar às oitavas de final. Pela Série B, o adversário será o Confiança, no próximo dia 27, domingo, às 20h30, em Campinas.

O Operário-PR joga também terça-feira, pela 11.ª rodada da Série B, contra o Cuiabá, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 x 1 OPERÁRIO-PR

PONTE PRETA - Ivan; Apodi (Dawhan), Alisson, Wellington Carvalho e Guilherme Lazaroni; Luís Oyama, Bruno Reis, Luan Dias (Zé Roberto) e João Paulo; Bruno Rodrigues (Moisés) e Matheus Peixoto (Guilherme Pato). Técnico: João Brigatti.

OPERÁRIO-PR - Thiago Braga; Sávio, Sosa (Peixoto), Reniê e Fabiano; Pedro Ken (Mazinho), Cleyton (Jean Carlos) e Tomas Bastos; Thomaz, Maranhão (Douglas Coutinho) e Roger (Schumacher). Técnico: Gerson Gusmão.

GOLS - Apodi, aos 22 minutos do primeiro tempo; Tomas Bastos, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wellington Carvalho, Luis Oyama e João Paulo (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Alisson Furtado (TO).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).