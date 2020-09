Garagem de ônibus na Zona Leste de São Paulo é atingida por incêndio

Aline Melo



19/09/2020 | 18:15



Um pátio de veículos localizado na Rua Professor Hasegawa, em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, foi atingido por um incêndio na tarde deste sábado (19). Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos 40 veículos foram destruídos. Foram destinados para a ocorrência, de grandes proporções, 13 viaturas e 45 oficiais.

Segundo a SPTrans, empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade, os veículos atingidos estavam fora de uso e pertencem à Viação Express. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado d eSão Paulo informou que o caso foi registrado no 53º DP (Parque do Carmo). Às 17 horas, o fogo já havia sido controlado pelos bombeiros. Não houve vítimas no incidente.