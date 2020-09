Justiça eleitoral rejeita liminar contra intervenção do PDT de Rio Grande

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



19/09/2020



A Justiça eleitoral de Ribeirão Pires rejeitou pedido de liminar, pleiteado pelo antigo presidente do PDT de Rio Grande da Serra, Sandro Carvalho Ferreira, contra intervenção do diretório local conduzida pelo comando estadual da sigla. A destituição da cúpula do partido no município ocorreu em decorrência da decisão da sigla em apoiar a candidatura a prefeito de Claudinho da Geladeira (Podemos), a despeito de lideranças do partido na região defenderem aliança com a candidatura governista de Marilza de Oliveira (PSD).

Ao negar a liminar para anular a intervenção da estadual, a juíza Tarsila Machado de Sa Junqueira, da 382ª Zona Eleitoral de Ribeirão Pires (comarca responsável pelo município vizinho), alegou que “não é possível aferir, neste momento” razões que comprovem que a intervenção foi realizada de forma equivocada. "(É preciso) Oportunizar o contraditório a fim de aferir se houve ou não qualquer ilegalidade cometida pela estadual”, disse a magistrada em sua decisão.