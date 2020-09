Alexandre Nero fala que não troca de roupa há seis meses e deixa Patrícia Poeta constrangida

19/09/2020 | 16:11



Momento constrangimento neste sábado, dia 19, na Rede Globo. Alexandre Nero fez uma participação no É de Casa ao lado da esposa, Karen Brusttolin, que é consultora de estilo, para falar de moda nos tempos de quarentena.

O que ninguém esperava é que a entrevista já ia começar com um improviso desconfortante para a apresentadora do programa. O ator logo brincou que estava com a mesma camiseta preta que vestia há seis meses, enquanto Karen concordava com o que foi dito.

Enquanto Patrícia Poeta dava um riso sem graça, Alexandre ainda emendou que trocava pelo menos a cueca, mas só às vezes.

A jornalista não sabia o que dizer e acabou declarando apenas que o artista era sincero.

Pouco mais tarde, o assunto voltou a ser retomado quando a figurinista contou que a camisa que ela vestia era a reforma de uma peça que pertencia ao marido. Foi então que Patrícia aproveitou para zombar da situação e disse que o Baltazar de Fina Estampa estava sem o que vestir, já que a companheira pegava o que era seu, e por isso ele estaria repetindo as roupas.