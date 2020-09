Cardi B explica motivo real de divórcio com Offset: - Eu só cansei de discutir

19/09/2020 | 16:10



Cardi B surpreendeu no dia 15 de setembro ao revelar que estava se divorciando de Offset, um dos rappers do trio Migos. Assim que anunciou a separação, surgiram muitos rumores na internet de que ela teria sido traída novamente pelo músico, já que em 2018 ele chegou a aparecer em um vídeo íntimo com outra mulher.

Mas parece que dessa vez as coisas foram bem diferentes. Segundo a revista People, na última sexta-feira, dia 18, Cardi fez uma live em seu Instagram e disse que não houve um grande acontecimento que motivou o término.

- Eu só cansei de discutir. Cansei de não falar sobre as coisas olho no olho. Quando você sente que não é mais a mesma coisa, antes de você ser traída, eu preciso só ser... sabe do que estou falando? Eu estou cansada das pessoas.

Ela continuou, citando Kulture, sua filha com Offset:

- Nada de muito louco aconteceu. Às vezes as pessoas apenas crescem e se separam. Eu estive com esse homem por quatro anos. Eu tenho uma filha com ele. Você só se cansa das brigas e do acúmulo. E antes que algo ruim aconteça, antes que você seja abandonada ou traída, você precisa partir. Por que isso é tão ruim?

Cardi ainda disse que dessa vez não chegou a chorar por causa do término, e desmentiu os rumores de que uma amante de Offset estaria grávida do rapper:

- O motivo de eu ter me divorciado não tem a ver com nenhuma das m****s que aconteceram antes. Não é por causa de traição. Vejo pessoas dizendo: Ah, ele tem um bebê à caminho. Essa é uma mentira completa.