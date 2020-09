'Casseta e Planeta': humoristas se revoltam com ausência em especial da Globo

19/09/2020 | 15:47



Humoristas do Casseta e Planeta usaram as redes sociais para criticar o especial sobre os 70 anos da TV no Brasil exibido no Globo Repórter da última sexta-feira, 18, no qual o grupo diz ter sido "ignorado".

"20 anos de sucesso. Alguém consegue explicar por que o Casseta foi apagado pela Rede Globo no programa sobre os 70 anos da TV brasileira?", escreveu Helio de La Peña. A postagem foi compartilhada por Marcelo Madureira.

Beto Silva também reclamou da escolha: "O Casseta e Planeta não foi nem citado quando se falou de humor no Globo Repórter sobre os 70 anos da TV. Por que a Globo 'cancelou' o Casseta e Planeta?"

Em postagem no Facebook, Claudio Manoel escreveu: "Em vários aspectos, o programa foi pioneiro e revolucionário, gerando uma legião de admiradores, seguidores e imitadores. Estão comemorando 70 anos da TV brasileira, em 20 destes, estivemos presentes".

"Por que nenhuma linha, nenhuma citação, absolutamente nada? ... Por que esse apagamento tão ostensivo, arbitrário, mal educado e, sobretudo, covarde? Que crimes ou delitos foram cometidos?", encerra.