Diretoria descarta mudança no Flamengo e dá respaldo para Domènec Torrent

19/09/2020 | 15:43



A diretoria do Flamengo resolveu não fazer caça às bruxas no clube, peitou os críticos e mostrou respaldo ao técnico Domènec Torrent. "Em nenhum momento foi discutida a saída do Dome," garantiu o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, em entrevista coletiva concedida neste sábado.

A humilhante derrota por 5 a 0 diante do Independiente del Valle, a pior do atual campeão em sua história na Libertadores, fez o ambiente ferver no Flamengo. Muitos torcedores e até alguns grupos políticos no clube definiram o treinador espanhol como "o grande culpado" da má fase e exigem sua saída.

O dirigente assegurou, porém, que isso não acontecerá. "Eu não vou fazer análise em cima de derrota. Essa diretoria não faz análise em cima de derrota, faz planejamento, e eu acho que deu certo os planejamentos que estão sendo feitos", disse Braz. "O Dome está no nosso planejamento, nunca discutimos a saída", emendou.

Por vezes, Braz afirmou ser necessário tempo para avaliação do trabalho e também para ver seus resultados. Garantiu que o vestiário está unido e que a relação do elenco com Domènec é boa.

"Tem de ter tranquilidade, a gente não erra em tudo", falou. "Precisamos caminhar, reverter esse momento e temos confiança nisso. Foi um desconforto, mas passou. Entendo a torcida, mas temos que ter frieza. Ele precisa de tempo, e será dado", ressaltou.

Braz não escondeu que todos ficaram incrédulos e chateados com a goleada, sobretudo o treinador espanhol. "Lógico que o Dome demonstrou descontentamento, dentro do vestiário ele estava louco", reconheceu, dividindo a culpa entre todos, inclusive com o elenco. "A parcela de culpa é igual, a minha, a da diretoria, é toda igual".

O dirigente mostrou confiança no trabalho, crê que colherá frutos e avisou que não vai ceder às cobranças. "Entendo o descontentamento de todo mundo, da torcida, de pessoas no clube. Mas unidos como estamos, creio em resultados melhores".