Sabrina Sato se derrete ao ouvir te amo da filha, Zoe

19/09/2020 | 15:11



Neste sábado, dia 19, Sabrina Sato estava se preparando para gravar o seu programa na RecordTV quando fez uma chamada de vídeo com a sua filha, Zoe, e registrou um momento encantador.

O trecho postado no Instagram da apresentadora mostra ela no camarim da emissora enquanto a menina aparece no celular e as duas conversam.

- Zoe, te amo, diz Sabrina.

Ao que a menina tira a chupeta e responde:

- Te amo.

A companheira de Duda Nagle não aguenta de fofura e fala:

- Ai, meu amor, eu também de amo muito.

E acrescenta:

- Até mais! A mamãe vai trabalhar.

Os comentários, inclusive de diversas famosas, deixaram claro que o vídeo alegrou o dia de muita gente.

Que amor, declarou Dani Calabresa.

Que saudade dessa fase! Ela é muito delícia, escreveu Juliana Paes.

Flavia Alessandra também deu o seu depoimento como mãe:

Ai como voa.