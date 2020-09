Xuxa Meneghel confirma saída da Record TV no final do ano

19/09/2020 | 15:11



Xuxa Meneghel não voltará para a próxima temporada de Dancing Brasil! Em entrevista para o jornal O Globo, a Rainha dos Baixinhos confirmou que deixará a emissora no final do ano.

- Infelizmente. Porque eu queria muito fazer o Dancing Brasil. Foi o programa mais bonito da minha vida, tirando o Show da Xuxa, que era a continuação da minha casa.

Ela contou, ainda, que após a pandemia voltará a gravar o seu documentário, e também ajudará na escalação da atriz que a interpretará no filme sobre sua vida.

- Antes da pandemia, estava acompanhando a escalação para o filme Rainha, de uma diretora argentina que mora em Los Angeles. Não atuarei, mas estou opinando na escolha da atriz que fará o meu papel. Há um documentário sendo desenvolvido também, O Último Voo da Nave.

Quando o assunto foi o namorado, Junno Andrade, Xuxa admitiu que não pensa em se casar, mas que adoraria ver a filha, Sasha Meneghel, subir ao altar:

- Nunca foi vontade minha entrar de branco em uma igreja. Mas estou doida para ver a minha filha fazendo isso. E para ser avó também, né? Nossa, que delícia que deve ser isso.

Xuxa também abriu o jogo sobre as críticas que recebe até hoje por conta do filme Amor, Estranho Amor. No longa, estrelado pela Rainha dos Baixinhos aos 18 anos de idade, ela aparece nua e tendo relações sexuais com um garoto de 12 anos de idade.

- Eu sou criticada sobre o que eu fiz ou não fiz. E não importa o que eu venha a fazer de bom, vão lembrar das coisas ruins. Fico chateada quando falam do filme que fiz quando tinha 18 anos. Eu queria deixar claro: não transei com um menino e não fui vendida para um prostíbulo. Minha personagem foi vendida para um prostíbulo, coisa que acontece hoje em dia. Aquilo é ficção, mas é a realidade de muita gente hoje em dia. Então, vamos falar das meninas e meninos explorados sexualmente. Vamos levantar a poeira para que as pessoas tenham vergonha de achar que isso é normal. Não é normal uma criança ser vendida para algum adulto. Eu fiz o filme quando eu tinha 18 anos, e estou com 57. Ou seja, quase 30 anos depois e essa coisa continua sendo normal? Não é!

Ela continuou, dizendo que fez o filme por causa de Pelé, que era seu namorado na época, mas que não gostou do resultado:

- Fiz o filme porque o Pelé me pediu. Não curti a maneira como eu fui tratada. Vi que aquilo ali não era o meu barato. Tanto é que depois comecei a trabalhar para crianças. As pessoas não assistem ao filme. Elas veem um trecho e repetem aquilo com maldade. Com a vontade que as pessoas têm em destruir e não de construir. Esse mundo está meio esquisito. Mas você paga um preço pelas coisas boas que tem.

Xuxa ainda abriu o jogo sobre maturidade:

- A maturidade é boa se você souber ouvir, falar e pensar. Eu era muito de falar sem pensar. Quando você está madura, tem equilíbrio. Eu era uma criança. Não queria crescer. Com a maturidade, aprendi. Mas vem a falta de colágeno. É difícil envelhecer na frente dos outros. Você começa a usar creminhos para reposição hormonal, ou para te ajudar nas rugas.