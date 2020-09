Marilia Mendonça fala sobre admirar o ex Murilo Huff: Sou realmente fã

19/09/2020 | 14:11



Nem todo relacionamento termina mal. Marilia Mendonça é a prova da maturidade, uma vez que ela e Murilo Huff se separaram em julho deste ano e agora, em setembro, já estão até lançando música juntos.

A cantora fez a divulgação na última sexta-feira, dia 18, no Twitter da canção Frieza, e os fãs ficaram impressionados com a atitude e o apoio dela ao ex.

Quando um seguidor escreveu achei tão lindo você dando uma força para ele em rede nacional, Marilia fez questão de responder e enalteceu ainda mais o pai de seu filho, Léo.

Murilo foi um dos únicos relacionamentos da minha vida que a gente se admira ainda mais depois de terminar, por saber o quanto a gente foi sensato e responsável nessa decisão. Além de tudo, sou realmente fã do trabalho dele... No que depender de mim, sempre vai acontecer...

Resposta às críticas

Outra declaração sincera surgiu na rede social na manhã deste sábado, dia 19, quando a artista foi criticada por postar uma foto no Instagram na qual enaltecia a sua própria beleza.

Selfie sem contexto por motivos de: bonita, né?, escreveu ela na legenda da publicação.

Marilia não gostou nada dos comentários negativos, mas não se abalou e desabafou:

Só depois de ver o tanto de mulher que não aprendeu nada sobre apoiar mulher, recalcada, comentando que estou muito mudada, mexida, Photoshop, dinheiro, que é outra pessoa... Que eu fui ver a quantidade que eu estou bonita mesmo!