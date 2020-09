Whindersson Nunes deixa cabelo comprido à mostra e é comparado com Vitão

19/09/2020 | 14:10



Whindersson Nunes está tirando férias no México, mas seu nome continua atrelado a várias polêmicas, principalmente após sua ex Luísa Sonza confirmar o namoro com Vitão.

Muitos internautas passaram, até mesmo, a perceber semelhanças entre os dois homens. Na última sexta-feira, dia 18, Whindersson publicou uma série de fotos deixando os cabelos compridos à mostra, e diversos internautas o compararam com Vitão!

Uma pessoa, por exemplo, escreveu:

Esse é o Vitão do Piauí, gente. Ah não, esse é mais gostoso.

Outros internautas, no entanto, não gostaram nem um pouco da comparação, e mostraram descontentamento nas redes sociais. Uma pessoa postou:

Vamos parar com isso, o cara está viajando para espairecer, não fica lembrando de assuntos desnecessários.